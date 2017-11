Nowe informacje o masakrze w kościele w Sutherland Springs. Co najmniej 26 zabitych, 24 rannych

Wiadomo coraz więcej o niedzielnej masakrze w Teksasie, najbardziej krwawej strzelaninie w kościele w nowoczesnej historii Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że uzbrojony napastnik wszedł w niedzielę około 11:30 czasu lokalnego do kościoła baptystów w Sutherland Springs i zaczął strzelać do zebranych tam wiernych.

Burmistrz Teksasu Greg Abbott poinformował, że według najnowszych danych, można mówić o 26 ofiarach śmiertelnych i 24 rannych. Wśród ofiar są dzieci. 23 osoby zginęły na miejscu w kościele, dwie na zewnątrz, a jedna ciężko ranna osoba zmarła po przewiezieniu do szpitala. Władze na razie nie podają personaliów ofiar śmiertelnych. Oficjalnie wiadomo jedynie, że są to osoby w wieku od 5 do 27 lat.

W niedzielę wieczorem na miejscu tragedii zebrali się mieszkańcy Sutherland Springs, którzy zapalili świeczki w intencji ofiar.

Kim jest sprawca?

Już w niedzielę służby informowały, że sprawca strzelaniny to biały mężczyzna. W nocy stacje telewizyjne, m.in. Fox News i CBS News podały, że napastnik został zidentyfikowany jako 26-letni Devin Patrick Kelley. Pierwsze strzały napastnik oddał jeszcze na ulicy. Według wstępnych danych posługiwał się karabinem AR-15. Po wkroczeniu do kościoła, mężczyzna kontynuował ostrzał. Mieszkańcy usiłowali zatrzymać go i obezwładnić podczas próby opuszczenia miejsca zbrodni. CBS News podaje, że 26-latek uciekł, po czym został znaleziony martwy w swoim samochodzie. Na razie nie wiadomo, czy popełnił samobójstwo, czy zmarł od kuli wystrzelonej przez jednego z mieszkańców.

