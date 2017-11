Miała 70 tys. fanów, cytowały ją światowe media, nigdy nie istniała. Jenna Abrams okazała się rosyjskim botem

Jeżeli w Stanach Zjednoczonych są jeszcze osoby, które nie wierzą w podejmowane przez rosyjski wywiad próby wpływania na tamtejszą debatę polityczną, prawdopodobnie nie uwierzą także w najnowsze rewelacje dotyczące blogerki Jenny Abrams. Okazuje się, że ta wpływowa bohaterka mediów społecznościowych nigdy nie istniała. Za prowadzenie konta „zwykłej Amerykanki”, która na Twitterze wyrażała po prostu własne zdanie, odpowiadał sztab rosyjskich speców od propagandy.

Śledztwo prowadzone w amerykańskim Kongresie wykazało, że za kreację Jenny Abrams odpowiedzialna była Internet Research Agency (IRA) z Petersburga. Ta powiązana z Kremlem organizacja posiada w sumie ponad 2750 kont na Twitterze. Panią Abrams „stworzyła” w 2014 roku, a zaufanie internautów do niej zdobywała poprzez wpisy o zwykłych, codziennych sprawach. Polityką nasza „blogerka” zainteresowała się dopiero po zdobyciu solidnej bazy osób podzielających jej poglądy. Podczas wyborów niebezpośrednio poparła Donalda Trumpa. „Nie jestem za Trumpem, jestem za zdrowym rozsądkiem” – zwykła pisać.

Jenny Abrams nie jest jedynym rosyjskim kontem, które aktywnie uczestniczyło w amerykańskim życiu publicznym. Kongres ustalił, że były doradca prezydenta Trumpa Michael Flynn obserwował łącznie 5 fikcyjnych kont, sterowanych przez ludzi z Rosji. Oprócz niego, także Donald Trump Jr., menadżer kampanii Kellyanne Conway oraz dyrektor kampanii internetowej Trumpa Brad Parscale popularyzowali treści pojawiające się na petersburskich profilach.

Bortkiewicz vs John Bingham

W związku z tą sprawą powraca temat niedawnego zniknięcia popularnego użytkownika polskiego Twittera, ukrywającego się pod nickiem „John Bingham”. Internauta ten oskarżył pracującego obecnie w TVP Stanisława Bortkiewicza o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 80. – opublikował nawet zdjęcie jego karty personalnej. Krótko potem Bortkiewicz oskarżył Binghama o bycie „rosyjskim trollem”, a konto prawicowego twitterowicza zostało usunięte. Wzbudziło to spory odzew wśród prawicowej części polskiego Twittera.

„Troll internetowy ukrywający się pod pseudonimem John Bingham, który na Twitterze opublikował rzekome sensacje na mój temat, po rozesłaniu ich w sieci nagle zlikwidował to konto. Wcześniej od wielu miesięcy konto to było bardzo aktywne. Mam informacje, że osoba ukrywająca się za tym trollem i kontem jest powiązana ze służbami specjalnymi – będę to weryfikował” – mówił w wywiadzie dla portalu dorzeczy.pl Bortkiewicz. Zapowiedział podjęcie dalszych kroków prawnych w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osoby ukrywającej się za pseudonimem „John Bingham”.