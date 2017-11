Najbardziej luksusowe więzienie świata. To tu przetrzymuje się saudyjskich szejków

Galeria:

Luksusowe więzienie dla książąt, ministrów i biznesmenów z Arabii Saudyjskiej

W sobotę 4 listopada świat obiegła informacja o aresztowaniu w Arabii Saudyjskiej co najmniej 11 książąt, w tym miliardera Alwaleeda bin Talala, czterech ministrów, dziesięciu byłych ministrów i kilkudziesięciu biznesmenów. Wszystkim zarzucono powiązania korupcyjne. „The New York Times” donosił też o zamknięciu lotniska i ewakuowaniu luksusowego hotelu Ritz-Hotel w Rijadzie. Po kilku dniach wyjaśniło się, w jakim celu władze opróżniły obiekt do niedawna goszczący prezydenta Donalda Trumpa. To właśnie w 5-gwiazdkowym hotelu w stolicy osadzono zatrzymanych szejków.

Informacji nie potwierdziło żadne oficjalne źródło, jednak strona internetowa należącego do saudyjskiej rodziny królewskiej hotelu wstrzymała rezerwacje co najmniej do 1 grudnia. Z obiektu wyproszono też wszystkich gości, a warto przypomnieć, że budynek chwali się posiadaniem aż 492 pokoi. Na zamieszczonych powyżej zdjęciach można zobaczyć, w jakich warunkach przetrzymuje się najważniejszych więźniów w Arabii Saudyjskiej. Niejeden król mógłby im pozazdrościć takich warunków.

Dekret króla Salmana

Informacja o masowych aresztowaniach, która obiegła media w sobotę wieczorem, została potwierdzona za pośrednictwem państwowej telewizji Al Arabija. Jak podaje agencja Reutera, nie upubliczniono nazwisk wszystkich aresztowanych. „Ojczyzna nie może istnieć, gdy jest w niej zakorzeniona korupcja, a osoby skorumpowane pozostają bezkarne” – zaznaczył w specjalnym dekrecie o aresztowaniu król.

Król Salman ogłosił także powołanie dwóch nowych ministrów, którzy staną na czele kluczowych resortów. Jednym z usuniętych oficjeli jest książę Miteb bin Abdullah, który dotychczas stał na czele Gwardii Narodowej, elitarnej jednostki, która przez pięć dekad była zarządzana przez jego ojca. Jego następcą został Khaled bin Ayyaf. Ze stanowiskiem ministra ekonomii pożegnał się Adel Fakieh, którego zastąpił dotychczasowy wiceminister Mohammed al-Tuwaijri. Zmiany zostały ogłoszone w formie dekretu za pośrednictwem telewizji, a komentatorzy są zgodni, że nagła wymiana elit prowadzi do skupienia większej władzy w rękach osób związanych z królem.

Książę Miteb, syn zmarłego w 2015 roku króla Abdullaha, był uznawany za najbardziej prawdopodobnego pretendenta do tronu. Przed dwoma laty jego wuj, Salman, namaścił jednak na to stanowisko swojego syna, księcia Mohammeda. Dotychczasowy dowódca Gwardii Narodowej był ostatnim przedstawicielem linii królewskiej wywodzącej się od króla Abdullaha, który sprawował wysokie stanowisko w otoczeniu króla Salmana.

Walka z korupcją?

32-letni książę Mohammed, już wcześniej namaszczony na ministra obrony, stanie teraz na czele nowego antykorupcyjnego organu, który zgodnie z dekretem ma zaprowadzić porządki z kraju. Dostał on szerokie uprawnienia, takie jak możliwość wydania nakazu aresztowania, zakazu podróżowania wobec podejrzanych oraz konfiskaty mienia. Agencja Reutera podaje, że na razie wiadomo o osadzeniu w aresztach byłego ministra finansów oraz księcia Alwaleeda bin Talala. To przedsiębiorca i inwestor giełdowy uznany został przez magazyn „Forbes” za 20. najbogatszego człowieka na świecie, z majątkiem szacowanym na 20 miliardów dolarów. Książę stał na czele Kingdom Holding Company, posiada udziały w takich przedsiębiorstwach jak News Corp, Citigroup czy Twitter.