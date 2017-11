Tomasz Piątek otrzymał międzynarodową nagrodę za książkę „Macierewicz i jego tajemnice”

Tomasz Piątek został uhonorowany przez Reporterów bez Granic za wydaną w tym roku książkę „Macierewicz i jego tajemnice” . Piątek został nagrodzony w kategorii „Dziennikarz” . W uzasadnieniu Reporterzy bez Granic tłumaczyli, że dziennikarz rzucił nowe światło na kontakty ministra z osobami, które mają powiązania z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Organizacja zwróciła uwagę na fakt, iż Piątek może zostać skazany nawet na karę trzech lat pozbawienia wolności. Dziennikarz stał się obiektem brutalnych ataków słownych oraz obiektem gróźb ze strony prorządowych mediów czytamy w komunikacie.

„Macierewicz i jego tajemnice”

Książka, o której mówił wiceminister obrony narodowej, to publikacja dziennikarza „Gazety Wyborczej” i TOK FM Tomasza Piątka. „Macierewicz i jego tajemnice” zawiera fakty na temat koneksji obecnego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Główną treścią książki jest opis licznych powiązań ministra z gangsterem-finansistą Siemionem Mogilewiczem, który od dziesięcioleci współpracuje z sowieckim/rosyjskim wywiadem wojskowym GRU i Kremlem. Pod koniec czerwca wiceszef MON Michał Dworczyk poinformował, że Antoni Macierewicz złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie książki Piątka. – W książce Tomasza Piątka nie ma nic oprócz pomówień, kłamstw i oszczerstw. Nie ma co tego komentować – powiedział dziennikarzom w Sejmie Michał Dworczyk.