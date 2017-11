Ucieczka z zakładu psychiatrycznego i kryminalna przeszłość. Nowe informacje o sprawcy masakry w Teksasie

Media docierają do kolejnych informacji na temat sprawcy strzelaniny, 26-letniego byłego żołnierza Air Force. Wcześniej wiadomo było, że mężczyzna był związany z amerykańskimi siłami powietrznymi w latach 2010-2014, a ze służby został wydalony w związku z jego groźbami i przemocą wobec rodziny. Teraz okazuje się, że Kelley, sprawca najbardziej krwawej strzelaniny w historii Teksasu, prawdopodobnie w ogóle nie powinien mieć prawa dostępu do broni.

Z policyjnych źródeł wynika, że 7 czerwca 2012 roku mężczyzna został aresztowany na przedmieściach El Paso po tym, jak uciekł z ośrodka psychiatrycznego Peak Behavioral Health Services w Santa Theresa. 21-letni wówczas żołnierz trafił tam w związku ze stosowaniem przemocy wobec żony i dziecka, u którego stwierdzono pęknięcie czaszki będące skutkiem pobicia.

Xavier Alvarez, jeden z byłych wychowawców w placówce, do której trafił Kelley, wspominał, że inni pacjenci skarżyli się na jego zachowanie. Mężczyzna miał wykorzystywać komputer, z którego pacjenci mogli korzystać m.in. do opłacania rachunków, do zamawiania broni. W Peak Behavioral Health Services zapamiętano, że Kelley uciekł z ośrodka, przeskakując przez ogrodzenie.

Osoba, która zgłaszała ucieczkę Kelleya z zakłady psychiatrycznego, przekazała oficerom policji, że „stanowi on zagrożenie dla siebie i innych, gdyż w przeszłości był łapany na wywoływaniu alarmów pożarowych w bazie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Holloman”. Wiadomo także, że mężczyzna groził śmiercią swoim przełożonym.

Dlaczego miał dostęp do broni?

W 2012 roku mężczyzna stanął przed sądem wojskowym i został skazany na rok więzienia w odosobnionej celi, zdegradowano go także do niższego stopnia. W 2014 roku Devin Kelley został karnie zwolniony z Air Force, a jako przyczynę wskazano „złe zachowanie”. Wtedy też mężczyzna rozwiódł się ze swoją dotychczasową żoną i znalazł nową partnerkę. W późniejszym czasie był notowany przez policję m.in. w związku ze znęcaniem się nad swoim psem. Jak podaje „The Independent”, w 2013 roku wobec mężczyzny prowadzone było śledztwo w związku z oskarżeniami o gwałt i molestowanie.

W poniedziałek dowództwo Air Force rozpoczęło wewnętrzną weryfikację przyczyn nieprzekazania przez wojsko danych na temat kryminalnej przeszłości 26-latka do krajowej bazy danych FBI. Mężczyzna był dwukrotnie skazany za napaść domową. Informacja ta – gdyby znajdowała się w rejestrze – uniemożliwiłaby 26-latkowi zakup broni. – Według prawa federalnego, mężczyzna nie powinien móc zakupić lub posiadać broni palnej po tym skazaniu – przekazała Ann Stefanek, rzeczniczka Air Force.

