Nie żyje Jana Novotná. Słynna tenisistka miała 49 lat

O śmierci Novotnej poinformowała WTA (Women’s Tennis Association). „Z głębokim smutkiem informujemy, że w niedzielę 19 listopada zmarła Jana Novotna, była mistrzyni WTA w deblu i była nr 2. rankingu WTA w grze pojedynczej. Po długiej walce z rakiem, Jana zmarła w Czechach w wieku 49 lat. Odeszła w spokoju, otoczona rodziną” – brzmi oświadczenie.

Jana Novotna to zwyciężczyni Wimbledonu w grze pojedynczej oraz tryumfatorka 16 turniejów wielkoszlemowych w grze podwójnej i mieszanej, była liderka rankingu światowego deblistek, trzykrotną medalistką olimpijską i zdobywczynią Pucharu Federacji w barwach Czechosłowacji. W ciągu 12-letniej kariery zawodowej (1987-1999) wygrała łącznie 24 turnieje w grze pojedynczej i 76 w deblu. Reprezentowała styl "serwis-wolej", imponując umiejętnościami gry przy siatce w meczach z młodszymi rywalkami, preferującymi siłowy sposób gry. Wygrywając Wimbledon w 1998 stała się najstarszą zawodniczką w erze "open" tenisa z pierwszym zwycięstwem w turnieju wielkoszlemowym; ciekawostką jest fakt, że jej rywalka – Nathalie Tauziat, grająca zresztą wówczas jedyny raz w finale Wielkiego Szlema – była jeszcze starsza. Novotná grała prawą ręką, bekhend stosowała zazwyczaj slajsowany, ale w odróżnieniu od jej wielkiej rywalki Steffi Graf było to uderzenie nie tyle obronne, co przygotowujące atak przy siatce.