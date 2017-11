Policja ostrzega przed niebezpieczną zabawą w liceach. „Może spowodować uszkodzenie wzroku”

Policja z Pas-de-Calais w północnej Francji wydała ostrzeżenie dla rodziców i nauczycieli, aby zwrócili uwagę na to, czy nastolatkowie nie zaczęli nagle kupować papryczek chili. W wielu szkołach na terenie m.in. Francji zapanowała niebezpieczna moda. Popularna w liceach „gra w chili” polega na zaatakowaniu przypadkowej osoby przy pomocy...papryczki chili. Nastolatki chcąc spełnić zasady zabawy muszą rozetrzeć w rękach ostre papryczki, a następnie wcisnąć do oczu innych uczniów lub wepchnąć im na siłę do ust.

Według francuskiej policji już trzy osoby z powodu tej „zabawy” zostały poparzone. Mimo tego, że obrażenia nie były poważne, konieczne było zastosowanie terapii. Policjanci z Pas-de-Calais zaapelowali do rodziców i nauczycieli, aby rozmawiali z nastolatkami na temat konsekwencji tego typu niebezpiecznych „zabaw” . Rozcieranie warzywa na skórze może bowiem prowadzić do poważnych podrażnień skóry. Wciśnięta do oczu papryczka może również uszkodzić wzrok. Portal IBT UK przypomniał, że w jednej ze szkół w Ohio po spróbowaniu mieszanki z papryczką chili 5 osób trafiło do szpitala.