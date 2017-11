Co wypłynęło na brzeg w Indonezji? Eksperci szukają nazwy dla morskiego potwora

Galeria:

Indonezja. Rozkładające się szczątki ogromnego zwierzęcia

W rozmowie z brytyjskimi mediami, eksperci zajmujący się morską i oceaniczną fauną Azji, mówili zgodnie - na indonezyjskim wybrzeżu natrafiono na pewien rodzaj wieloryba. Mowa oczywiście o padlinie i to znajdującej się w znacznym stopniu rozkładu. Badacze wodnego życia są w stanie zgodzić się nawet, że poszukiwania można zawęzić do fiszbinowców. Stawiają na jedną z dwóch konkretnych opcji: znaleziony na plaży zewłok to albo płetwal błękitny albo długopłetwiec oceaniczny (humbak). Do wniosków tych dochodzą na podstawie widocznych jeszcze części ciała giganta, w tym typowych dla fiszbinowców fragmentów układu oddechowego.

W internecie pojawiły się również spekulacje, w których oglądanym okazem mogła być gigantyczna kałamarnica. Ta ewentualność została jednak szybko wykluczona. Kałamarnice nie mają bowiem kości, wyraźnie widocznych na części zdjęć. Z wnioskiem tym zgadza się Rob Deaville z brytyjskiego Cetacean Stranding Investigation Programme (CSIP), należącego do Zoological Society of London. Cokolwiek leży na morskim brzegu w Indonezji, powinno jego zdaniem być omijane przez ludzi. „Trzymałbym się od tego jak najdalej, biorąc pod uwagę stopień rozkładu tego czegoś”. Sugeruje też, że odpowiedź na pytanie o gatunek stworzenia mogą dać testy DNA.