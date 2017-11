Osiem ciał na brzegu w drewnianej łodzi. Pochodzenie ofiar zdradziła paczka papierosów

Japońska straż przybrzeżna poinformowała, że ciała odkryto w niedzielę rano w pobliżu drewnianej 7-metrowej łodzi. „The Japan Times” podkreśla, że zwłoki były w złym stanie, co oznacza, że upłynęło sporo czasu od śmierci ofiar. Do tej pory nie udało się nawet ustalić ich płci. Na miejscu makabrycznego odkrycia znaleziono też charakterystyczną paczkę papierosów, która ma wskazywać na to, że ofiary pochodziły z Korei Północnej. Te informacje przekazała japońska agencja prasowa Kyodo.

„The Japan Times” przypomina, że w czwartek 23 listopada w tej samej okolicy służby namierzyły dryfującą 20-metrową łódź rybacką, na której znajdowało się osiem osób. Ocaleni zostali zatrzymani i zgodnie z decyzją japońskich władz przewiezieni do aresztu. Zatrzymani twierdzili, że są Koreańczykami i łowili ryby na Morzu Japońskim. Straż przybrzeżna nie potwierdza, czy dwie sprawy są ze sobą związane.