„Piekliśmy kurczaka. A przynajmniej próbowaliśmy”. Tak wyglądały książęce zaręczyny

W poniedziałek Pałac Kensington ogłosił, że młodszy brat księcia Williama, 33-letni Harry oświadczył się 36-letniej AmerykanceMeghan Markle. Jeszcze tego samego dnia para zdecydowała się na pierwszą oficjalną wspólną sesję zdjęciową i występ przed kamerami. Aktorka zaprezentowała też pierścionek zaręczynowy, który dostała od narzeczonego. Brytyjskie media informują, że został on osobiście zaprojektowany przez księcia Harry'ego. Znalazł się w nim diament z Botswany i dwa kamienie z osobistej kolekcji księżnej Diany.

Galeria:

Zaręczyny księcia Harry'ego i Meghan Markle

Książę i jego wybranka w około 20-minutowym wywiadzie opowiedzieli o początkach znajomości. Harry poznał Mehgan przez wspólną przyjaciółkę. Po dwóch randkach, w trakcie których para wymieniała się doświadczeniami dotyczącymi działalności charytatywnej, książę zaproponował aktorce latem 2016 roku wyjazd do Botswany. Zapoczątkowany tam związek rozwijał po powrocie z Afryki, a Harry i Meghan spotykali się mniej więcej co dwa tygodnie. O ich związku wiedziała rodzina królewska i znajomi, których zapraszali na przyjęcia do rezydencji Harry'ego w Nothingham.

Jak wyglądały oświadczyny? Harry zdradził, że zadał najważniejsze pytanie pewnego wieczoru przed kilkoma tygodniami. – Piekliśmy kurczaka. A przynajmniej staraliśmy się go upiec – ze śmiechem dopowiedziała Meghan. – To była niesamowita niespodzianka. Był taki uroczy i naturalny, a przy tym bardzo romantyczny – relacjonowała wybranka księcia. Jak podkresliła, Harry na jej odpowiedź oczekiwał na kolanach. Wybranka nie kazała mu jednak długo czekać. – Odpowiedziałam od razu – przyznała. W zasadzie, to ledwie pozwoliłam ci skończyć. Zapytałam: "czy mogę odpowiedzieć: tak już teraz" – mówiła do Harry'ego w trakcie wspólnego występu przed kamerami.

Meghan Markle opowiedziała też o tym, że miała już okazję poznać królową, a znajdujące się na dworze psy zareagowały na nią lepiej niż na Harry'ego, na którego przez lata szczekały.