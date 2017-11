Pierwsza kobieta z zespołem Downa w konkursie Miss. Zobacz zdjęcia 22-latki

Galeria:

Mikayla Holmgren

Wybory miss odbywały się 26 listopada w Burnsville. Gdy kobieta odbierała wyróżnienia w konkursie, publiczność nagrodziła ją owacjami na stojąco. Mikalya Holmgren, pomimo swojej przypadłości, z powodzeniem realizuje się jako tancerka. Trenuje także trójbój lekkoatletyczny. Kobieta uczy się na Uniwersytecie Bethel w stanie Minnesota.

Nie jest to pierwszy sukces 22-letniej tancerki. W 2015 roku dostała wyróżnienie w konkursie piękności Minnesota Junior Miss Amazing. Zapytana wtedy o to, co czuje odpowiedziała: „Jestem bardzo podekscytowana tym, że wzięłam udział w wydarzeniu, jestem z siebie naprawdę dumna”.

Zapytana o plany na przyszłość oznajmiła, że chce kontynuować taniec. – Chciałabym także uczyć dzieci sztuki oraz zostać modelką – wyznała Mikayla. – Będę żyć niezależnie i wspierać osoby wykluczone – zapowiedziała uczestniczka konkursu piękności. Kobieta udziela wsparcia innym osobom z zespołem Downa w przełamywaniu się i realizacji własnych pasji.