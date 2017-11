„The Telegraph”: Jest zgoda ws. warunków Brexitu. Wiadomo, ile wyniesie rachunek za „rozwód”

Brytyjski dziennik informuje, że porozumienie otwiera drogę do przełomowych rozmów w grudniu. Z ustleń "Telegraph" wynika, że obie strony zgodziły się co do kwestii zasadniczych, takich jak oczekiwanie UE w sprawie spłaty przez Wielką Brytanię około 60 mld euro z tytułu jej zobowiązań wobec Wspólnoty. Na następny poniedziałek zaplanowano spotkanie premier Theresy May z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem.

„The Telegraph” na podstawie doniesień z dwóch anonimowych źródeł podaje, że warunki „rozwodu” zostały ustalone podczas zeszłotygodniowego spotkania w Brukseli. Poprzedziły je dyskusje prowadzone przez Olivera Robbinsa, głównego negocjatora z ramienia Unii Europejskiej. Brytyjski dziennik informuje, że końcowy rachunek za Brexit ma wynieść od 45 do 55 mld euro, w zależności od przyjętej metody liczenia.