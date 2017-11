36-letnia Polka zamordowana w Wielkiej Brytanii. Jej ciało znalazł 14-letni syn

Policja została wezwana do domu w Halifax około 11:30 w niedzielę 26 listopada. Służby wezwali na miejsce sąsiedzi Polki, których z kolei zaalarmował jej 14-letni syn, po tym, jak znalazł swoją matkę w kałuży krwi w ich domu. 36-latka miała kilka ran kłutych i zmarła jeszcze przed przyjazdem funkcjonariuszy. Okazało się, że w domu przebywał w tym czasie także 35-latek, na którego ciele policjanci znaleźli niewielkie obrażenia, wskazujące na to, że z kimś się bił. Został on aresztowany pod zarzutem morderstwa.

W Halifax 35-latka mieszkała z mężem i trójką nastoletnich dzieci – chłopcem i dwiema dziewczynkami.

W rozmowie z „Daily Mail” 65-letni mężczyzna, którego prosił o pomoc 14-latek opowiada, że chłopiec krzyczał, że „jego mama leży na podłodze, a wokół niej jest dużo krwi”. 65-latek pobiegł do domu 14-latka. Tam znaleziono ciało Polki. – Było bardzo dużo krwi. Kiedy ją zobaczyłem, wiedziałem, że już nie żyje – mówi. – Znałem ich, bo byli moimi sąsiadami. Niewiele mogę o nich powiedzieć, bo rozmawialiśmy głównie na tematy tj. pogoda – dodaje. Mężczyzna przyznaje, że dwa tygodnie temu widział męża kobiety, który poinformował go, że mieszka teraz sam, bo 36-latka wyprowadziła się od niego i zabrała dzieci.