W najgłębszym miejscu na ziemi, na dnie Rowu Mariańskiego, naukowcy odkryli nowy gatunek

Rów Mariański, w zachodniej części Pacyfiku, jest najgłębszym miejscem oceanu na Ziemi. Wody są tajemnicze i trudne do zbadania, ale jak dotąd naukowcy wiedzą, że głębiny są domem dla obunogów i innych skorupiaków, strzykw, meduz i drobnokomórkowych organizmów zwanych otwornicami. Teraz dowiedziono, że najgłębsze wody są także domem ślimaków morskich, a konkretnie pseudoliparis swirei. Oficjalnie dołączyły one do królestwa zwierząt przy czym uznano je za najbardziej nieustraszonych podróżników wśród ryb.

Tam, gdzie pływają ślimaki mariańskie, nie mogą zejść nurkowie, jednak międzynarodowy zespół badawczy potwierdził istnienie tych zwierząt używając specjalnych kamer. Przez trzy lata naukowcy badali Rów Mariański, aby znaleźć te niezwykłe stworzenia.

Ślimaki mariańskie żyją w miejscu bardzo dużego ciśnienia wody. W komunikacie prasowym wydanym w związku z badaniem Uniwersytet w Waszyngtonie porównał to do „słonia stojącego na kciuku”. Pseudoliparis swirei potrafi jednak przetrwać w tych wodach, żywiąc się małymi skorupiakami. – Uważamy to środowisko za trudne, ponieważ ludzie nie mogą tam przetrwać, jednak istnieje cała grupa organizmów, które są tam bardzo szczęśliwe – powiedział zajmujący się badaniami biolog morski z Uniwersytetu w Waszyngtonie Mackenzie Gerringer. Naukowcy zaznaczają, że dalsze badania Rowu Mariańskiego przynieść mogą jeszcze dziwniejsze odkrycia. – Czeka nas wiele niespodzianek – zapewnia Gerringer.

Istnieje około 400 gatunków morskich ślimaków, żyjących na różnych głębokościach i mających różne wielkości – od 2 do 30 cali. Wiele ślimaków, takich jak mariański, zamieszkuje bardzo małe obszary morza. Ślimak mariański jest jednak jedyny w swoim rodzaju ze względu na swoją fizjologię i strukturę. Posiada kombinację płetw grzbietowych i odbytowych, które nie występują u żadnego innego gatunku na świecie.