Ruszyli ze szczytu góry i wylądowali na pokładzie samolotu. Zobacz niezwykłe nagranie!

BASE jumping to rodzaj sportu ekstremalnego, który polega na wykonywaniu skoków spadochronowych z obiektów takich jak: wieżowce, mosty, maszty, urwiska górskie. Fred Fugen i Vince Reffet, francuscy eksperci od BASE-jumpingu znani jako Soul Flyers, zrealizowali niezwykły projekt pod nazwą „A Door In The Sky” .

Mężczyźni wystartowali ze szczytu góry Jungfrau w Alpach Berneńskich, którego wysokość to 4062 m.n.p.m., a następnie wylądowali w kabinie samolotu, za sterami którego siedział Phil Bouvier. Bohaterowie tego niezwykłego skoku tłumaczyli, że w ten sposób chcieli uczcić 20. rocznicę osiągnięcia Patricka de Gayardona, który w 1997 roku skoczył z samolotu i wylądował w samolocie. Fugen i Reffet powiedzieli, że to Gayardon był pionierem, a oni chcieli jedynie odtworzyć tę niezwykłą sztuczkę.

– To było szaleństwo. Kiedy jesteś na wysokości ponad 4 tysięcy metrów i nagle skaczesz i lądujesz w samolocie, to jest tak niezwykłe uczucie, że nie można go porównać z niczym innym. Widzisz piękno natury, wokół ciebie są tylko góry, a ty po prostu lecisz i nic innego nie czujesz. Gdybym tylko mógł, powtórzyłbym to w każdej chwili – powiedział Fred Fugen.