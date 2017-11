Trump ostro skrytykował brytyjską premier. „Thereso May, nie skupiaj się na mnie”

„Thereso May, nie skupiaj się na mnie, skup się na destrukcyjnym, radykalnym islamskim terroryzmie, który ma miejsce w Wielkiej Brytanii. My radzimy sobie dobrze!” – napisał na Twitterze Donald Trump.

Wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych był odpowiedzią na krytykę ze strony rzecznika Theresy May. Zarzucił on wcześniej amerykańskiemu przywódcy, że promuje filmy udostępniane przez Jaydę Fransen z organizacji Britain First, która jej zdaniem „podsyca napięcia” i chce „podzielić brytyjskie społeczeństwo”. Udostępniane materiały rzekomo mają pokazywać antyspołeczne zachowania muzułmanów. „Independent” przypomina, że na jednym z nagrań ukazano bitego holenderskiego chłopca chodzącego o kulach, a na innym przedstawiono osoby zrzucające nastolatka z dachu. Te oraz inne nagrania Trump udostępnił na Twitterze.

Do pierwszego z wymienionych filmów odniosła się Ambasada Holandii w USA. „Fakty mają znaczenie. Sprawca brutalnego ataku urodził się i wychował w Holandii. Usłyszał wyrok i został ukarany zgodnie z holenderskim prawem” – poinformowano.