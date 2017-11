Niemcy zaoszczędziły 32 miliony euro. To efekt programu 500 plus

Zgodnie z niemieckim programem pomocy dla rodzin, na pierwsze i drugie dziecko przysługuje rodzicom po 192 euro miesięcznie, zaś na trzecie – 198 euro. W przypadku posiadania czwartego dziecka, świadczenie wzrasta do 223 euro miesięcznie. Według obowiązującego w Niemczech prawa, do pobierania zapomogi uprawnieni są także rodzice, których pociechy nie przebywają w kraju. W okresie pierwszych 10 miesięcy bieżącego roku, liczba dzieci spoza terenu Niemiec, na które pobierane są świadczenia, wzrosła z 90 do 170 tysięcy. Ponad połowę stanowią Polacy.

Jak podaje niemiecka prasa, suma wypłacanych świadczeń znacząco spadła, w porównaniu do ubiegłego roku. Bierze się to z faktu, że urzędy w Niemczech zaczęły wypłacać zapomogi pomniejszone o wysokość zasiłku na dziecko w kraju pochodzenia. Polski program 500 plus, według „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, zwiększył wysokość polskiego zasiłku na dziecko z około 20 euro do 115 euro. W perspektywie całego roku, spowodowało to, że niemiecki rząd zaoszczędził na wypłacaniu pomocy socjalnej około 32 miliony euro. Od stycznia do października wypłacono w sumie 406 milionów euro, w ramach świadczeń dla rodzin z dziećmi.