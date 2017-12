Proces Sarrafa pogłębi kryzys w relacjach Turcja-USA? Handlarz złota ujawnia tajemnice Erdogana

W Nowym Jorku w poniedziałek 27 listopada zaczął się tzw. proces Sarrafa. Na ławie oskarżonych miał siedzieć Rıza Sarraf, obywatel Turcji irańskiego pochodzenia, który został oskarżony o łamanie sankcji USA wobec Iranu. Oskarżonym jednak przestał być w środę 29 listopada, ponieważ przyznał się do winy i zgodził na współpracę z amerykańskimi służbami. Teraz pomaga przy śledztwie prowadzonym przeciwko wicedyrektorowi tureckiego banku Halkbank Mehmetowi Hakanowi Atilli, z którym – według amerykańskiego prokuratora- ramię w ramię 34-letni handlarz złota pracował nad obchodzeniem embarga wobec Iranu. W Turcji zarówno politycy, jak i opinia publiczna śledzą ten proces w napięciu, bowiem może mieć on poważne skutki polityczne.

Aresztowania

Wszystko zaczęło się, gdy Sarraf 19 marca 2016 roku, po wyjściu z pokładu samolotu w Miami został zatrzymany przez funkcjonariuszy FBI. Jak zeznał, wraz z żoną, która jest znaną turecką piosenkarką, przybył do USA, aby zabrać córkę do Disneylandu. Postawiono mu zarzuty m. in. łamania embarga wobec Iranu, prania brudnych pieniędzy, oszustwa wobec amerykańskiego Ministerstwa Skarbu. Został aresztowany.

Takie doświadczenia miał już za sobą – w przeszłości spędził w areszcie w Turcji 70 dni. Kiedy dobra atmosfera między tureckim islamskim kaznodzieją Fethullahem Gülenem, mieszkającym w USA, a prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem zaczęła się psuć, 17 grudnia 2013 roku zatrzymanych zostało z nakazu prokuratora Stambułu ponad 80 osób pod zarzutem korupcji. Wśród nich byli synowie trzech ministrów z gabinetu rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), dyrektor banku państwowego Halkbank Suleyman Aslan i biznesmeni – wśród nich właśnie Rıza Sarraf. Podczas rewizji w domu dyrektora Halkbanku policja znalazła w pudełkach po butach 2,5 miliona dolarów oraz 1,5 miliona euro, a w domu Barışa Gülera, syna ówczesnego ministra spraw wewnętrznych – około 500 tysięcy euro.

Po odsunięciu prokuratorów od śledztwa przez ministra sprawiedliwości zatrzymani zostali jednak wypuszczeni. Następnie na procesie zostali oczyszczeni z zarzutów – w tym Sarraf, a pieniądze, wraz z odsetkami, zwrócono właścicielom, wśród których był też Sarraf. Jednak tym razem handlarz złota nie miał tyle szczęścia i w USA został aresztowany. W polityce tureckiej wydarzenie to można porównać do wybuchu bomby: przeciwnicy Erdogana cieszyli się, że sprawiedliwości stało się zadość w USA, zwolennicy prezydenta oświadczyli, że operacja ta jest intrygą ciemnych sił działających za granicą.

Akty oskarżenia

Minęły miesiące. Nowojorski prokurator Preet Bharara przygotował akt oskarżenia, według którego pieniądze, które Iran miał dostawać w wyniku sprzedaży ropy i gazu ziemnego do Turcji trafiały na konto utworzone dla Iranu w tureckim banku Halkbank. Amerykańskie embargo pozwala na kupowanie ropy od Iranu, jednak za te towary nie można Teheranowi płacić gotówką. Tak więc pieniądze Iranu pozostają w tureckich bankach, a później Teheran może je wydać, kupując towary od Turcji. Według aktu oskarżenia Rıza Sarraf przekazywał te pieniądze dalej – poprzez “firmy krzaki”, albo innymi metodami. Czasami w postaci złota, które trafiało do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Chin, a stamtąd podobnymi drogami do Iranu.

Gdy młody i utalentowany handlarz czekał na proces w amerykańskim areszcie z zarzutami, za które groziło mu 75 lat więzienia i 50 milionów dolarów grzywny, 28 marca 2017 roku funkcjonariusze FBI zatrzymali Mehmeta Hakana Atillę. Aż do momentu zatrzymania nie był podejrzany – do USA przybył służbowo, jako wicedyrektor państwowego banku Halkbank. Później postawiono mu identyczne zarzuty jak Sarrafowi, choć grożące łagodniejszą karą: 50 lat pozbawienia wolności oraz 2 milionów dolarów grzywny.

Żona Erdogana wstawia się za Sarrafem

W roku 2013, kiedy w Turcji Sarraf stanął przed sądem, Erdogan – wówczas premier – zeznawał, że biznesmen handluje złotem, prowadzi działalność korzystną dla Turcji, a także – według jego wiedzy – jest filantropem. Także tym razem, gdy „filantrop” trafił do amerykańskiego aresztu, władze tureckie nie pozostały bezczynne. Prezydent Erdogan rozmawiał o jego sprawie najpierw z prezydentem Barackiem Obamą, a później z Donaldem Trumpem. Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji wystosowało w jego sprawie kilka not dyplomatycznych. Za swoim rodakiem wstawiła się nawet małżonka prezydenta Emine Erdogan. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych rozmawiała o jego uwolnieniu z żoną ówczesnego sekretarza stanu Joe Bidena. W ocenie amerykańskiego dziennika „Washington Post” Ankara rozwinęła nadzwyczajną kampanię, aby uratować Sarrafa.

„Nieprzyjemna woń”

Im więcej było takich prób, tym częściej opozycja turecka dyskutowała o tym, że jeśli Sarraf zacznie współpracować z amerykańskimi służbami, to wyjdzie na jaw, że łamanie embarga wobec Iranu odbywało się za wiedzą władz tureckich i pod ich osłoną. Tymczasem we wrześniu tego roku wraz ze zmianą prokuratora, akt oskarżenia rozszerzył się o kolejnych oskarżonych. Znalazł się wśród nich były minister gospodarki Turcji Zafer Caglayan, były dyrektor banku Halkbank Suleyman Aslan, były wicedyrektor Halkbanku Levent Balkan, pracownik Sarrafa Abdullah Happani, były dyrektor irańskiego Banku Narodowego oraz inni urzędnicy irańscy. Gdy w śledztwie pojawiło się nazwisko byłego ministra gospodarki prezydent Erdogan oznajmił, że są to działania polityczne, a Stany Zjednoczone powinny zrewidować postępowanie, bo wyłania się zza niego „nieprzyjemna woń”. Po tej wypowiedzi prorządowe media tureckie zaczęły pisać, że śledztwo jest rodzajem jakiejś operacji, w której centrum jest – jako cel polityczny – Erdogan, a jako cel ekonomiczny – gospodarka turecka, ponieważ uderza w nią karanie tureckich banków.

Co może stracić Turcja?

Jak ocenia „New York Times”, jeśli Sarraf zostanie świadkiem, a USA podejmą kroki przeciwko tureckim bankom, które były zamieszane w łamanie embarga, cała sprawa będzie miała polityczne skutki dla Erdogana. Zdaniem „Wall Street Journal”, jeśli śledztwo obejmie jeszcze wyższych rangą niż dotąd przedstawicieli Turcji, to grozi ono dalszą eskalacją – i tak już wysokiego – napięcia w relacjach turecko-amerykańskich. Zarzuty wobec banków tureckich mogą zaszkodzić reputacji Turcji na rynkach finansowych i odstraszyć zagranicznych inwestorów, a także podnieść koszty kredytów dla Ankary.

Wśród tych dyskusji, kiedy turecka opinia publiczna niecierpliwie czekała na rozpoczęcie w USA procesu Sarrafa, okazało się, że turecki wymiar sprawiedliwości działa szybciej niż amerykański. W Stambule ruszyło śledztwo wobec prokuratorów w sprawie Sarrafa: byłego – Preeta Bharara i obecnego – Joona H. Kima. W tych samych dniach turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu oświadczył, że zwolennicy Fethullaha Gulena przeniknęli do systemu amerykańskiego, a minister sprawiedliwości Bekir Bozdag ocenił amerykańskie śledztwo jako polityczne i pozbawione podstawy prawnej. Powiedział również, że śledztwo to jest spiskiem przeciwko Turcji, a amerykańscy prokuratorzy wywierają presję na oskarżonych.

Puszka Pandory

W miniony poniedziałek w Nowym Jorku rozpoczął się proces. Oskarżonych było dziewięciu, z których aresztowano tylko Sarrafa i Mehmeta Hakana Atillę. Niespodziewanie jednak handlarz złota przyznając się do winy wybrał współpracę z amerykańskimi organami. Z dnia na dzień z oskarżonego stał się świadkiem, a na rozprawie w środę otworzył puszkę Pandory. Zeznawał, że łamał embargo, przemycał pieniądze i dawał łapówki, a wszystko co robił odbywało się za wiedzą urzędników lub polityków. Potwierdził, że spotykał się irańskimi urzędnikami, tureckimi bankowcami, ministrami, miał nawet dać łapówkę w wysokości 50 milionów euro ówczesnemu ministrowi gospodarki Zaferowi Caglayanowi. Sarraf powiedział także, że to, co robili, miało aprobatę i zostało zlecone przez ówczesnego premiera, czyli Erdogana. Młody handlarz mówił i mówił… i opowie zapewne jeszcze więcej.

Autorką tekstu jest pochodząca z Turcji dziennikarka Ebru Orhan. Po ukończeniu Uniwersytetu Ankarskiego pracowała m. in. w agencji prasowej ANKA, telewizji Kanal B oraz w ankarskim biurze gazety „Star”. Do Polski przyjechała w 2010 roku.