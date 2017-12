BBC: Pieniądze brytyjskich podatników były kierowane do ekstremistów w Syrii. Rząd zawiesza program

Rzecznik brytyjskiego rządu przekazał, że „zarzuty współpracy z grupami terrorystycznymi są traktowane bardzo poważnie”. Adam Smith International, brytyjska firma prowadząca projekt poinformowała, że stanowczo zaprzecza zarzutom.

Adam Smith International (ASI) realizuje projekt od października 2014 roku. Wielka Brytania była jednym z sześciu krajów-darczyńców, które przekazywały pieniądze na powołanie Wolnej Policji Syryjskiej (FSP). Miała ona zaprowadzić prawo i porządek w tej części kraju, w której tereny kontrolowane były przez siły opozycji, m.in. w prowincjach Aleppo, Idlib i Daraa.

W założeniu miała to być nieuzbrojona policja cywilna, która nie współpracuje z grupami ekstremistycznymi, jednak dziennikarze BBC znaleźli dowody na to, że wcale tak nie było. Niektóre z zarzutów „Panoramy” BBC dotyczą m.in. współpracowania policji z sądami, które przeprowadzają zbiorowe egzekucje, w tym przypadek ukamienowania dwóch kobiet. Ponadto funkcjonariusze po tym, jak otrzymają pieniądze, mają być zmuszani do przekazania ich grupie ekstremistycznej, która kontroluje obszar. Na liście płac policji są także martwi i fikcyjni ludzie.

Minister spraw zagranicznych Boris Johnson ogłosił w kwietniu, że Zjednoczone Królestwo zamierza przeznaczyć kolejne 4 miliony funtów na finansowany przez Wielką Brytanię program "Dostęp do wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa wspólnotowego" (AJACS), który wspiera FSP.

Adam Smith International podała, że FSP to nieuzbrojona społeczność policyjna, która zapewnia praworządność i bezpieczeństwo milionom ludzi w rozdartym wojną kraju. Rzecznik ASI zaznaczył, że „stanowczo odrzuca zarzuty Panoramy”. „Skutecznie zarządzaliśmy pieniędzmi podatników, aby stawić czoła terroryzmowi, zapewnić bezpieczeństwo społecznościom syryjskim i zmniejszyć poważne ryzyko związane z działaniem w strefie działań wojennych” – powiedział. „ASI skutecznie zarządzało projektem wraz z naszym partnerem w niezwykle wymagającym środowisku wysokiego ryzyka pod ścisłym nadzorem Biura Spraw Zagranicznych i Wspólnoty oraz pięciu innych rządów” – dodano.