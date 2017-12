Saakaszwili zatrzymany. Były prezydent Gruzji uciekał przed SBU na dach

Do mieszkania byłego prezydenta Gruzji wdarli się umundurowani i uzbrojeni funkcjonariusze. Rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że formacja działa na zlecenie prokuratury. Równocześnie prowadzone są przeszukiwania w siedzibie jego ugrupowania oraz u innych przedstawicieli „Ruchu Nowych Sił”.

O działaniach służb na bieżąco informują współpracownicy Sakaszwilego. Dawid Sakwarelidze przekazał we wtorek nad ranem, że wyważone zostały drzwi kijowskiego mieszkania byłego gubernatora obwodu odeskiego. Sam Saakaszwili skrył się na dachu budynku. Iwan Słobodianyk, inny współpracownik Micheila Saakaszwilego poinformował, że do byłego prezydenta Gruzji nie wpuszczono jego adwokata. – Słychać krzyki Saakaszwilego z dachu, który prosi rzekomych przedstawicieli SBU, by nie wchodzili. Prosi, by się nie zbliżali – relacjonował korespondent ukraińskiego kanału 112.Ukraina. – Poroszenko to złodziej. Poroszenko jest zdrajcą ukraińskiego narodu. Wzywam was, byście wyszli na ulice i dalej walczyli – miał według relacji krzyczeć były prezydent Gruzji.

Po godz. 9 zaczęły się pojawiać relacje z zatrzymania polityka. Na nagraniach widać, że tłum usiłował zapobiec transportowi Saakaszwilego przez SBU. Doniesienia o aresztowaniu potwierdził adwokat byłego gubernatora obwodu odeskiego, a także przedstawicielka SBU w rozmowie z agencją Interfax. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że Saakaszwili został zatrzymany za współpracę z grupami „przestępczymi”.

Przypomnijmy, że w lipcu Petro Poroszenko pozbawił Saakaszwilego obywatelstwa Ukrainy. Polityk działając wraz ze swoją partią Ruch Nowych Sił walczy o odsunięcie prezydenta od władzy. W minioną niedzielę w Kijowie odbył się marsz zwolenników impeachmentu Poroszenki.