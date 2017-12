Trump znacząco zmniejszył obszary rezerwatów. „Chcę walczyć z nadużyciami Obamy i Clintona”

Galeria:

Rezerwaty, których obszary zmniejszył Donald Trump

Rezerwat Bear Ears znajdujący się w stanie Utah został uznany za pomnik przyrody w 2016 roku przez prezydenta Baracka Obamę. Z kolei park Grand Staircases został ustanowiony w 1997 roku za czasów prezydentury Billa Clintona. Donald Trump zapowiedział znaczące zmniejszenie terenów obu parków narodowych. Bear Ears będzie mniejszy aż o 85 proc. Jego powierzchnia zmniejszy się do 81,7 tys. hektarów. Natomiast obszar Grand Staircases zostanie ograniczony o 45 proc. Z 768 tys. hektarów zostanie jedynie 406 tysięcy hektarów.

Decyzję w sprawie zmniejszenia obszaru parków podjął prezydent USA Donald Trump. Przywódca Stanów Zjednoczonych stwierdził, że na terenie rezerwatów znalazły się obszary, które zostały do nich włączone na mocy odgórnych decyzji. Trump podkreślił, że „ludzie ze stanu Utah będą wiedzieć, co zrobić ze swoją ziemią, a on sam chce walczyć z nadużyciami ze strony władz centralnych, do których dochodziło za czasów prezydentury Obamy oraz Clintona” .

Trump tłumaczył, że poprzedni przywódcy Stanów Zjednoczonych nadużywali ustawy o zabytkach z 1906 roku. Prezydent podkreślił, że kontrolę nad ziemią powinni sprawować mieszkańcy danego stanu, ponieważ to właśnie oni będą wiedzieć, co jest dla niej dobre, w przeciwieństwie do urzędników z Waszyngtonu.

Oburzona decyzją prezydenta jest organizacja Przyjaciele Ziemi, która oskarża Trumpa o niszczenie przyrody i pomników historii. - Przywódca chciał pozwolić na wydobywanie węgla i uranu na terenach, które wcześniej były chronione. Biznes wygrał z przyrodą i rozsądkiem - dodał przedstawiciele Przyjaciół Ziemi.