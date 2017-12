Kolejny europejski kraj zalegalizował małżeństwa jednopłciowe. „To wielki dzień dla całej naszej społeczności”

Od 2010 roku pary homoseksualne w Austrii mają prawo zawierać rejestrowane związki partnerskie. Społeczność LGBT domagała się jednak zalegalizowania związków małżeńskich i umożliwienia adoptowania dzieci. Dwie lesbijki postanowiły złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego na władze Wiednia, które nie wydały im zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego. Sąd uznał, że różnicowanie w świetle prawa związków osób homo i heteroseksualnych stanowi dyskryminację. Sąd Konstytucyjny podkreślił, że w świetle prawa wszyscy są równi i powinni mieć równe prawa, bez względu na orientację seksualną. Oznacza to, że od 2019 roku w Austrii małżeństwa osób homoseksualnych zostaną zalegalizowane. Organizacja The Homosexual Initiative Vienna przyjęła decyzję sądu z wielką radością. – To dla nas szczęśliwy dzień. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że ktoś w końcu zauważył nasze prawa. To wielki krok i wielki dzień dla całej naszej społeczności – powiedział szef organizacji Christian Hoegl.

Niemcy, Matla, Finlandia...

Austria to kolejny kraj w Europie, który zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci. W czerwcu tego roku niemiecki parlament zagłosował za prawem umożliwiającym zawieranie parom jednopłciowym związków małżeńskich. Zapis w niemieckim kodeksie cywilnym dotyczący małżeństw, paragraf 1353 zyskał brzmienie: „Małżeństwo zawierają dożywotnio dwie osoby różnej lub tej samej płci”. 1 października mężczyźni, będący parą od 38 lat, pobrali się w Berlinie. Karl Kreile i Bodo Mende to pierwsza homoseksualna para, jaka wzięła ślub na mocy obowiązującej od 1 października w RFN ustawy legalizującej małżeństwa jednopłciowe.

W lipcu tego roku małżeństwa homoseksualne oraz adopcja dzieci została zalegalizowana na Malcie. Malta stała się kolejnym krajem na świecie oraz w Europie, gdzie małżeństwa jednopłciowe są legalne. Co ciekawe, jeszcze 6 lat temu w zdominowanym przez katolików niespełna półmilionowym państwie zakazane były… cywilne rozwody, a homoseksualizm stanowił przestępstwo do lat ‘70. Mający silną pozycję w państwie Kościół katolicki ostro sprzeciwiał się legalizacji jednopłciowych małżeństw.

Kilka miesięcy wcześniej fiński parlament podjął decyzję o całkowitym zrównaniu małżeństw osób hetero i homoseksualnych. Od teraz geje i lesbijki będą mogli m.in. adoptować dzieci. Decyzja fińskich parlamentarzystów oznacza, że pary gejów i lesbijek będą miały m.in. prawo do wspólnych nazwisk i dziedziczenia po sobie.