Szefowa mafii w areszcie, razem z nią wpadło 24 członków grupy. Wielka obława włoskiej policji

Ponad 200 policjantów, 2 helikoptery i 5 specjalnych oddziałów z psami uczestniczyło w wielkiej obławie na członków sycylijskiej mafii w Palermo. Efekt to 25 zatrzymanych członków Cosa Nostry, wśród których znajdowała się ta najważniejsza – żona Salvatore “Salvino” Madonii. Kobieta przez ostatnie lata wypełniała obowiązki należące do zamkniętego w więzieniu małżonka: w porozumieniu z osadzonym sterowała mafią i przesyłała do więzienia wiadomości od szefów klanów. Organizowała też comiesięczne wypłaty dla rodzin członków mafii przebywających w więzieniach.

Aresztowani zostali oskarżeni o wymuszanie haraczy, paserstwo, akty wandalizmu i członkostwo w mafii. Nazywana przez przestępców "panią domu" Maria Angela Di Trapani dodatkowo oskarżona została o kierowanie grupą w okolicy Resuttana. Sieć powiązań i mapę podziału wpływów w Palermo policjanci odtworzyli dzięki licznym podsłuchom.

Pomimo wielu ciosów, które otrzymała w ostatnich latach sycylijska mafia, ostatnie aresztowania dobitnie pokazują, że nie udało się jej jeszcze całkowicie wykorzenić. Jak podkreślają Włosi, to głównie przez fakt, że funkcje aresztowanych mężów przejmują ich żony i podtrzymują działalność zorganizowanych grup przestępczych równie udanie jak ich partnerzy.