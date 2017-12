Rosyjscy sportowcy wykluczeni z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu

Międzynarodowy Komitet Olimpijski dożywotnio wykluczył natomiast byłego ministra sportu i rosyjskiego wicepremiera Witalija Mutko. Zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego to pokłosie potężnego skandalu dopingowego z rosyjskimi olimpijczykami w rolach głównych. Rosyjscy sportowcy, którzy dopuszczeni zostaną do rywalizacji w Pjongczangu, wystartują pod flagą olimpijską jako „Olympic Athlete of Russia”.

Kary są konsekwencją łamania przez „Sborną” przepisów antydopingowych w trakcie igrzysk w Soczi w 2014 roku. Proceder obejmował m.in. manipulację wynikami Rosjan przez moskiewskie laboratorium antydopingowe. Rosja straciła 11 medali tych igrzysk, a dożywotnio zdyskwalifikowano 25 sportowców.

Rosja poinformowała już, że w związku z decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, nie zamierza transmitować igrzysk.