Zdjęcia „irańskiej Angeliny Jolie” obiegły cały świat. Kobieta ujawnia prawdę o sobie

Irański "sobowtór" Angeliny Jolie

19-letnia Sahar Tabar zszokowała świat swoimi zdjęciami. Tabar twierdziła, że poddała się 50 operacjom plastycznym, aby upodobnić się do swojej idolki Angeliny Jolie. Kobieta ma na fotografiach mocno nabrzmiałe wargi i szpiczasty, zadarty nos. Młoda Iranka miała także schudnąć blisko 40 kilogramów, aby ważyć tyle, co jej idolka. Nastolatka prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 360 tysięcy osób. Po tym, jak na młodą Irankę wylała się fala internetowego hejtu, nastolatka postanowiła ujawnić prawdę na swój temat. Tabar, która jest muzułmanką, obawiała się również reakcji ze strony innych wyznawców islamu, ponieważ jej religia dość restrykcyjnie podchodzi do kwestii operacji plastycznych.

Kobieta przyznała, że fotografie, które publikuje na swoim profilu na Instagramie to manipulacja. 19-latka wyznała, że miała jedynie korektę plastyczną nosa oraz powiększyła sobie usta, natomiast pozostała część jej wizerunku to efekt działania programów graficznych m.in. Photoshopa oraz mocnego scenicznego makijażu. – Maluję twarz w zabawny sposób, ponieważ chce lepiej wyrazić siebie i pokazać innym, czym może być sztuka. Moi znajomi oraz rodzina wiedzą, że to nie jest moja prawdziwa twarz – tłumaczyła kobieta. 19-latka podkreśliła, że nigdy nie chciała upodabniać się do Angeliny Jolie i nie chciała również przypominać postaci z kreskówki. Tabar dodała również aktualne zdjęcie twarzy, aby uwiarygodnić swoje słowa.