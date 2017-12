Nie żyje Christine Keeler. Była kochanką sowieckiego attache i brytyjskiego ministra

Seymour Platt, syn Christine Keeler poinformował za pośrednictwem Facebooka o śmierci swojej matki. Keller to była modelka, która w latach 60. znalazła się w centrum tzw, afery Profumo. „Chcę podzielić się smutnymi wieściami. Moja matka odeszła zeszłej nocy. Cierpiała w ciągu ostatnich kilku lat na przewlekłą chorobę płuc i niestety przegrała walkę. Jak wielu z was wie, moja matka, Christine Keeler, stoczyła wiele walk w swoim pełnym wrażeń życiu. Kilka walk przegrała, ale niektóre wygrała. Zajęła miejsce w brytyjskiej historii, ale zapłaciła za to ogromną cenę” – napisał syn Keeler na Facebooku.

Kim była Christine Keeler?

Urodzona w 1942 roku Keeler w wieku 15 lat rzuciła szkołę i wkrótce zaczęła pracować jako tancerka w klubie nocnym w londyńskim Soho.

Kilka lat później zaprzyjaźniła się ze Stephenem Wardem, który przedstawiał ją wpływowym znajomym. Kilka lat później mężczyzna został skazany za czerpanie korzyści z prostytucji.

W 1961 John Profumo, brytyjski sekretarz stanu ds. wojny wdał się w kilkutygodniowy romans z Keeler. Kilka dni później okazało się, że innym jej kochankiem w tamtym czasie był attaché wojskowy ZSRR, Jewgienij Iwanow zdemaskowany później jako szpieg. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w Wielkiej Brytanii i przeszła do historii pod nazwą „afera Profumo” . Afera Profumo podkopała pozycję konserwatywnego rządu, którego przewaga nad opozycją stopniała do 69 głosów. Premier Harold Macmillan w wyniku tzw. afery Profumo został pośrednio zmuszony do rezygnacji ze stanowiska. Zdrowie polityka ucierpiało bowiem w związku ze sprawą ministra Johna Profumo.

Keeler po przyznaniu się do składania fałszywych zeznań i utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości trafiła do więzienia na okres dziewięciu miesięcy. W późniejszych latach dwukrotnie wyszła za mąż. Miała również dwóch synów. W przyszłym roku BBC planuje wyprodukować serial poświecony tzw. aferze Profumo.