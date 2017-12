27-letnia modelka choruje na nowotwór okrężnicy. Wystartowała w konkursie piękności

Galeria:

27-letnia modelka choruje na raka. Chciała spełnić swoje marzenie i wziąć udział w konkursie piękności

27-letnia Andrea Andrade od kilku lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i pracuje jako modelka. Kilka miesięcy temu kobieta zmagała się z poważnymi bólami brzucha. Dolegliwości te były tak uciążliwe, że Andrea została zabrana do szpitala podczas wyprawy z rodziną do Meksyku. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że 27-latka ma raka okrężnicy. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych modelka poddała się kolejnej serii badań. Amerykańscy lekarze potwierdzili diagnozę swoich kolegów po fachu z Meksyku. Modelka miała nowotwór okrężnicy w trzecim stadium. – Kiedy dowiedziałam się o wynikach badań, mój cały świat się zawalił. Nie wiedziałam co mam zrobić. Byłam przerażona i bałam się o swoją przyszłość. Przez kilka dni po prostu leżałam w łóżku i płakałam – opowiadała. Modelka przeszła chemioterapię oraz operację wycięcia guza w jelicie.

Kilka tygodni później Andrea otrzymała zaproszenie do udziału w konkursie piękności Miss California USA. – To zawsze było moje marzenie. Zawsze chciałam stanąć na scenie i wziąć udział w rywalizacji – wyjaśniła modelka. Kobieta postanowiła poprosić lekarzy o zgodę na udział w konkursie. – Bałam się, że choroba może pozbawić mnie życia, dlatego uznałam, że chce wcześniej spełnić swoje marzenie. Mimo tego, że przed konkursem przyjęłam kolejną dawkę chemii, postanowiłam spróbować swoich sił – dodała. Andrea nie zdobyła tytułu Miss California USA, ale do domu zabrała statuetkę Miss Życzliwości.