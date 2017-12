Pół roku po tragedii pozostają bez pomocy. Dramatyczny los poszkodowanych w pożarze Grenfell Tower

Komisja ds. Równości i Praw Człowieka (EHRC) ma sprawdzić, czy rząd i przedstawiciele dzielnicy Kensington wywiązali się ze swoich obowiązków i zapewniły bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy stracili mieszkania w wyniku pożaru w Grenfell Tower, który wybuchł w czerwcu tego roku.

– Uważamy, że wymiar praw człowieka w sprawie pożaru w Grenfell Tower jest absolutnie fundamentalny, ale obecnie pomijany – powiedział przewodniczący EHRC David Isaac. Jak podaje „Independent”, dochodzenie EHRC ma wykazać, czy państwo wypełniło swoje zobowiązania wobec mieszkańców w następstwie pożaru oraz czy publiczne śledztwo jest zadowalające. Ponadto Komisja chce ustalić, czy mieszkania zastępcze były w odpowiednim stanie. Eksperci chcą wychwycić ewentualne próby dyskryminacji części osób, które ocalały.

Według „Independent”, sześć miesięcy po pożarze, cztery z pięciu rodzin, które stały się bezdomne, wciąż szukają domów. Niektórzy będą musieli spędzić Boże Narodzenie w hotelu.

Pożar w Grenfell Tower

Pożar w Grenfell Tower, budynku mieszkalnym w dzielnicy Kensington wybuchł w nocy z 13 na 14 czerwca. W akcji gaśniczej brało udział ponad czterdzieści zastępów straży pożarnej. Według ustaleń śledczych, przeprowadzony w 2014 i 2015 roku remont elewacji wieżowca mógł się w znacznym stopniu przyczynić się do tragedii. Podczas prac modernizator miał wówczas użyć materiałów podatnych na działanie ognia. Więcej informacji na ten temat opublikował „Telegraph”. Po tym, jak zapaliła się pianka pokrywająca elewację wieżowca, do każdego mieszkania w budynku mógł dostać się cyjanowodór w śmiertelnych ilościach. Nadinspektor Fiona McCormack poinformowała, że to uszkodzona lodówka marki Hotpoint była bezpośrednią przyczyną pożaru. Śledczy wykluczyli możliwość podpalenia. Według doniesień londyńskiej straży pożarnej i pogotowia ratunkowego w pożarze ranne zostały 74 osoby, co najmniej 80 osób poniosło śmierć.

Galeria:

Wnętrza Grenfell Tower po pożarze