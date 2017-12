Zbadają międzygwiezdną asteroidę pod kątem pozaziemskiej technologii. Operację finansuje miliarder Yuri Milner

Badaniom poddana zostanie asteroida o nietypowym kształcie, która po raz pierwszy zauważona została 19 października. Wiadomo, że obiekt nazwany „Oumuamua” na pewno zmierza w stronę Słońca. Jego właściwości wskazują także na jego pochodzenie – miałoby to być w okolicy innej gwiazdy, co przesądza o wyjątkowości zjawiska. To pierwsze tego typu ciało niebieskie, namierzone w naszym kosmicznym sąsiedztwie.

Do obserwacji niezwykłej asteroidy użyto teleskopu radiowego sfinansowanego przez miliardera Yuri Milnera. Zespół wspieranych przez niego naukowców zacznie swoją misję w środę 13 grudnia. Pierwsza część obserwacji zostanie dokonana przy pomocy Robert C Byrd Green Bank Telescope zlokalizowanego w Virginii Zachodniej i potrwa 10 godzin. Naukowcy zwracają uwagę na oryginalny kształt obserwowanej asteroidy. Ma ona przypominać cygaro.

W związku ze swoim odkryciem, finansowany przez Milnera zespół zamieścił w internecie oświadczenie. „Badacze pracujący nad transportem dalekiego zasięgu sugerowali już wcześniej, że kształt zbliżony do cygara lub szpilki to najlepszy architektoniczny wzór dla statków kosmicznych. Wynika to z minimalizowania tarcia oraz obrażeń spowodowanych przez międzygwiezdny gaz i pył” – Możemy przeczytać w komunikacie. „Obecność Oumuamua w naszym Układzie Słonecznym to bezprecedensowa okazja do zademonstrowania naszych zdolności namierzania pobliskich szybko przemieszczających się obiektów” – czytamy dalej.