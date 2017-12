Niebezpieczny incydent podczas miesiąca miodowego. Kobieta została pogryziona przez rekina

Galeria:

Kobieta pogryziona przez rekina

Sarah i Evan wzięli niedawno ślub. Młoda para postanowiła wybrać się w podróż na Karaiby, gdzie chcieli świętować swój miesiąc miodowy. Świeżo upieczone małżeństwo spędzało czas na plażowaniu i degustowaniu lokalnych przysmaków. W ramach urozmaicenia sobie czasu, Sarah i Evan postanowili udać się na wspólne pływanie z rekinami. Mężczyzna przez cały czas miał ze sobą kamerę, aby nagrywać wspólnie spędzone chwile. Podczas pływania w morzu udało mu się zarejestrować niezwykle niebezpieczny incydent.

W pewnym momencie do kobiety podpłynął rekin, który ugryzł Sarah w rękę. Przerażona kobieta podpłynęła do męża. – Miał przyciemnione okulary, więc początkowo nie wiedziałem, co się stało. Dopiero kiedy Sarah zaczęła płakać z bolu zobaczyłam, że rekin ugryzł moją żonę – opowiadał Evan. Kobieta została przebadana przez lekarzy. Na szczęście okazało się, że odniesione obrażenia są niegroźne, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Pływanie z rekinami jest jedną z popularniejszych atrakcji turystycznych na Karaibach. Mimo ostrzeżeń, że tyego typu zabawa bez zabezpieczeń może być niebezpieczna, wiele osób chętnie korzysta z tej możliwości.