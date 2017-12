8-latka okrzyknięta „najpiękniejszą dziewczynką w Rosji”. Jej zdjęcia podbijają Instagram

Galeria:

8-latka okrzyknięta najpiękniejszą dziewczynką w Rosji

Dziewczynka zaczęła pracę w modelingu, gdy miała trzy lata i szybko pojawiła się w kampaniach modowych dla dziesiątek kampanii na całym świecie, m.in. w Chinach. Anna Pavaga zagrała już także w kilku telewizyjnych kampaniach reklamowych, ma też za sobą małe role w filmach.

Matka dziewczynki przyznaje, że zachęca Annę, by skupiła się na swojej miłości do baletu i gimnastyki. Tłumaczy, że 8-latka nie zdaje sobie na razie sprawy z tego, że jest sławna, jednak otwiera to przed nią wiele możliwości, takich jak podróżowanie. – Piękno to loteria zorganizowana przez naturę. Rodzice nie wybierają, mogą tylko marzyć. Mieliśmy szczęście. Nasze marzenia stały się rzeczywistością – mówi mama 8-latki.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że sześciolatka z Rosji została okrzyknięta „najpiękniejszą dziewczynką na świecie”. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 530 tysięcy internautów. Anastasia Kniazewa mimo młodego wieku ma już za sobą wiele sesji fotograficznych. Dziewczynka wystąpiła w wielu kampaniach m.in. rosyjskiej marki odzieżowej Chobi Kids lub też Amoreco czy Kisabiano. 6-latka znajduje się również pod opieką profesjonalnej agencji modelek Kids Management.

Galeria:

6-letnia modelka z Rosji podbija Instagram