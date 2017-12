14-letni uczeń oskarża nauczycielkę. Kobieta miała go nakłonić do seksu oralnego

Niezwykłe odkrycie naukowców z NASA. „To ósma planeta”

NASA odkryła ósmą planetę krążącą wokół podobnej do Słońca gwiazdy Kepler-90. Liczba planet układu planetarnego Kepler-90 oraz jego konfiguracja upodabnia go do Układu Słonecznego. Nowo odkryta planeta o nazwie Kepler-90i została...