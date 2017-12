Zamachowiec wysadził się w kościele. Co najmniej osiem ofiar śmiertelnych

Zamachowców było dwóch. Jeden z nich miał strzelać do służb bezpieczeństwa i na początku został przez nie zraniony, a następnie zabity. Drugi zamachowiec wysadził się w powietrze przy bramie do kościoła, raniąc co najmniej 16 osób, a zabijając osiem.

W czasie ataku w kościele przebywało około 200 osób. Jeden ze świadków zdarzenia przekazał, że wszyscy zaczęli nagle uciekać w rogi kościoła, ponieważ usłyszeli wybuch, a nie byli pewni, co się stało.

Kweta to miasto w zachodnim Pakistanie w dystrykcie Kwera. Jest stolicą prowincji Beludżystan, w kotlinie, w północnej części gór Brahui.