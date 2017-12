Waszczykowski: Zależy nam, aby Polonia była wpływową i dostrzeganą w grupą narodową w USA

– Zależy nam przede wszystkim na tym, aby Polonia była wpływową i dostrzeganą w przestrzeni publicznej grupą narodową w USA oraz aby wspierała rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas spotkania z teksańską Polonią w ostatnim dniu wizyty w USA.

– Ma to szczególne znaczenie w Teksasie, stanie, który – gdyby traktować go jako odrębne państwo – byłby dziesiątą gospodarką świata, wyprzedzając Koreę Południową i Kanadę – mówił minister podczas niedzielnego spotkania z przedstawicielami polskiej diaspory zapewniając, że utrzymywanie jak najbliższych więzi z Polonią amerykańską to niezmienny priorytet Rządu RP. – Od Polonii oczekujemy, że będzie naszym partnerem w budowaniu pozycji Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych – dodał szef polskiego MSZ.

– Polska pomaga Polakom wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Mam nadzieję, że Konsulat Generalny RP w Houston będzie przyczyniał się do pielęgnowania więzi pomiędzy polską diasporą a jej krajem ojczystym – podkreślił także minister Waszczykowski nawiązując do inauguracji placówki, w której minister uczestniczył w sobotę. Obecna podczas inauguracji konsulatu członkini Izby Reprezentantów USA Sheila Jackson Lee przypomniała, że dzięki Polonii kultura polska stała się częścią Stanów Zjednoczonych. Podziękowała jednocześnie dotychczasowemu Konsulowi Honorowemu RP w Houston za wkład w budowanie przyjaźni polsko-amerykańskiej i zapewniła, że Houston jest idealnym partnerem biznesowym dla przedsiębiorców oraz przyjaznym miejscem dla wszystkich Polaków, którzy pragną stać się częścią różnorodnej społeczności tego miasta.

W pierwszym dniu wizyty w USA, podczas spotkania z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej minister Witold Waszczykowski podkreślił, że Polska wysoko ocenia możliwości biznesowe, jakie daje przedsiębiorcom Teksas oraz zaznaczył, że nowa misja dyplomatyczna w Houston ma służyć rozwinięciu i wzmocnieniu naszych stosunków z ekonomicznym liderem wśród amerykańskich stanów.

W trakcie swojej wizyty szef polskiej dyplomacji spotkał się także z burmistrzem Houston Sylvestrem Turnerem. – Równolegle do kontynuacji wysokiej dynamiki kontaktów międzyrządowych, zabiegamy o wzmacnianie relacji na poziomie stanowym – powiedział minister spraw zagranicznych. – Liczymy, że otwarcie Konsulatu Generalnego RP w Houston stanie się impulsem do rozwoju jeszcze bliższych relacji z Teksasem – dodał.

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Teksasem był również przedmiotem dyskusji z przedstawicielami teksańskich środowisk biznesowych zrzeszonych w Greater Houston Partnership. Jest to czołowa organizacja biznesowa zrzeszająca 1200 przedsiębiorców, której początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku.

Minister Witold Waszczykowski rozmawiał również z zarządem firmy ExxonMobil. W trakcie wizyty minister odwiedził ponadto terminal Sabine Pass, z którego w czerwcu tego roku miała miejsce pierwsza dostawa LNG do gazoportu w Świnoujściu. Szefowi polskiej dyplomacji towarzyszył prezes PGNiG Piotr Woźniak. – Polska jest pierwszym państwem regionu, który zaimportował LNG z USA i liczymy, że stanie się hubem dla transportu amerykańskiego surowca na rynek gazu Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślił minister Witold Waszczykowski. Szef MSZ omówił także perspektywy dalszej współpracy w zakresie dostaw amerykańskiego LNG do gazoportu w Świnoujściu z zarządem firmy Cheniere Energy LNG. – Liczymy na dalszą aktywność USA w odniesieniu do przeciwdziałania planom budowy gazociągu Nord Stream 2 oraz na wsparcie dla budowy korytarza Północ-Południe, w tym Baltic Pipe, jako projektu służącemu dywersyfikacji dostaw – zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Teksas to druga, po Kalifornii, gospodarka USA z PKB o wartości 1,6 bln USD, odpowiednik 10. gospodarki świata oraz stan, z którym Polska odnotowuje największą wartość wymiany handlowej (857 mln USD). W ostatnich latach nastąpił ponad dwukrotny wzrost wartości eksportu z Polski do Teksasu, a pierwszym towarem eksportowym są urządzenia elektroniczne.