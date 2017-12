Otwarto najbardziej stromą kolejkę linową na świecie. Widoki zapierają dech w piersiach

Galeria:

Najbardziej stroma kolejka linowa na świecie

Pasażerowie kolejki pozostają w pozycji pionowej dzięki specjalnie skonstruowanym wózkom cylindrycznym. Podłogi przechylają się, dostosowując się do nachylenia, gdy kolejka linowa "wspina się" na wysokość 110 metrów.

Kolej wyjeżdża z miasta Schwyz do wolnej od samochodów alpejskiej wioski Stoos. Budowa kolejki nazwanej Stoos Bahn trwała 14 lat – dwa lata dłużej, niż planowano. Koszt inwestycji to 53 miliony dolarów. Rzecznik kolei Ivan Steiner podkreślił, że zakończenie budowy kolei sprawiło, że wszyscy w to zaangażowani byli "niezwykle dumni".

W górzystej Szwajcarii, gdzie dzieci regularnie korzystają z kolejki linowej, aby dostać się do szkoły, będzie to dogodne połączenie miejscowości. Zapewni ponadto niezwykłą atrakcję turystyczną.

Jeżeli przyszli pasażerowie czują się już wystarczająco przerażeni myślą o tej podróży, możemy zachęcić faktem, iż trwa ona zaledwie cztery minuty.