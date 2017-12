Rozwikłano jedną z największych tajemnic I wojny światowej. Po 103 latach odnaleziono okręt HMAS AE-1

Galeria:

Znaleziony australijski okręt podwodny

Okręt podwodny AE-1 w 1914 roku odbywał manewry podczas których miał obserwować ruchy marynarki niemieckiej. Jednostka zatonęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Był to okręt o długości około 54 metrów, jego napęd stanowiły dwa silniki wysokoprężne oraz dwa silniki elektryczne. Prędkość maksymalna nawodna wynosiła 15 węzłów, podwodna 10 węzłów. Uzbrojenie jednostki stanowiły cztery wyrzutnie torped kalibru 450 mm. Okręt został zamówiony przez rząd Australii w brytyjskiej stoczni koncernu Vickersa. 14 września 1914 roku AE-1 nie powrócił do bazy ani nie wysłał żadnego sygnału. Łódź podwodną wraz z 35-osobową załogą uznano za zaginioną.

Przez niemal 103 lata próbowano ustalić co stało się z okrętem. HMAS AE-1 udało się znaleźć Australijskiej Marynarce dopiero podczas 13. ekspedycji. – Mam nadzieję, że to czego dokonaliśmy przyniesie ulgę rodzinom zaginionych członków załogi – powiedział wiceadmirał Timmy Barrett. Władze zachowały w tajemnicy dokładne miejsce znalezienia okrętu, podając tylko, że są to okolice wysp Duke of York, niedaleko Papui Nowej Gwinei.

Poszukiwania przeprowadzono z pokładu statku „Furgo Equator”. Odnaleziony HMAS AE-1 przebywał na dnie dość dobrze zachowany i w jednym kawałku.