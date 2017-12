Świąteczny trend podbija Instagram. Na czym polega nowa moda wśród internautów?

Galeria:

Nowy, świąteczny trend na Instagramie

Okres świąteczny to czas, kiedy ozdabiamy nasze mieszkania różnego rodzaju dekoracjami. Nieprzyjemna jesienno-zimowa aura sprawia, że w tym czasie szczególnie zwracamy uwagę na to, aby nasze mieszkania były przytulne. Niemal w każdym domu pojawia się choinka, w wielu miejscach spotkamy również plecione świąteczne wianki czy łańcuchy ze światełek.

Niektórzy przenoszą także klimat świąt do garderoby. W ostatnich latach niezwykle popularne stały się swetry i bluzy ze świątecznymi motywami. Okazuje się jednak, że dla niektórych to nadal za mało. Kanadyjska blogerka postanowiła wczuć się w klimat świat za pomocą okolicznościowego makijażu. Taylor K zapoczątkowała na Instagramie nowy trend zwany Christmas Tree Eyebrow. Polega on na wystylizowaniu brwi tak, aby przypominały one świąteczne drzewka. Blogerka zamieściła na swoim profilu na Instragramie serię porad co zrobić, aby w kilku krokach zamienić swoje brwi w choinki. Pod hasztagiem #christmastreeeyebrow znajdziemy na Instagramie wiele tego typu stylizacji, również męskich. Wybraliśmy kilka zdjęć, których autorzy postanowili zamienić swoje brwi w choinki.