Madryt. Pociąg wjechał w zaporę, co najmniej 46 osób zostało rannych

Do wypadku doszło w miejscowości Alcala de Henares położonej około 30 kilometrów od Madrytu. Pociąg podmiejskich kolei Cercanias Renfe relacji Guadalajara-Madryt jechał z niewielką prędkością, gdy uderzył w zaporę znajdującą się na końcu torów. W wyniku zdarzenia rannych zostało co najmniej 46 osób. Z informacji lokalnych służb ratunkowych wynika, że cztery osoby odniosły poważne obrażenia i zostały przewiezione do szpitala. Wśród osób, które ucierpiały w wyniku zdarzenia są m.in. 80-letni mężczyzna, który złamał biodro, a także 45-latek, który odniósł poważne obrażenia głowy.

Z informacji El Pais wynika, że maszynista nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków. Według wstępnych hipotez przyczyną wypadku mogła być awaria techniczna pociągu. Sprawą wyjaśnienia przyczyn wypadku zajmą się hiszpańska prokuratura oraz policja. Na miejscu pojawił się również minister rozwoju Íñigo de la Serna. Jak podaje hiszpański portal El Diario, wypadek nie spowodował opóźnienia ani zakłócenia w ruchu pociągów.