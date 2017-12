Podłożyli 225 kg dynamitu pod akademiki. Budynki runęły przy aplauzie studentów

Przygotowania do operacji rozpoczęły się w maju. Z akademików usunięto m.in. okna i ciężkie meble. Firma przeprowadzająca wyburzenie przez kilka tygodniu wykonywała prace wewnątrz budynków, by detonacja ładunków doprowadziła do całkowitego zawalenia konstrukcji. Materiały wybuchowe umieszczono na ścianach i kolumnach nośnych. Umieszczono też ochronne ekrany, które miały zapobiec uszkodzeniom sąsiednich budynków przez gruz i resztki wysadzonej konstrukcji. Akademiki służyły studentom Uniwersytetu w Nebrasce od 1963 r.

Oba budynki runęły w tym samym czasie, w odstępie około 10 sekund. – Dzisiejsze wyburzenie to efekt wielu miesięcy planowania i przygotowań – komentowała Sue Gildersleeve, która odpowiada za zakwaterowanie studentów. – Bezpieczeństwo zawsze było najwyższym priorytetem, a na tak ogromnym kampusie jak nasz, także zrozumiałym wyzwaniem – dodawała. Wokół terenu przy akademikach rozstawione zostały bariery, których zadaniem było uchronienie sąsiadujących z akademikami budynków przed uderzeniem odłamkami.