Elon Musk wystrzeli w kosmos swój samochód. Jak tłumaczy ten ekstrawagancki pomysł?

Tesla Roadster Elona Muska poleci na orbitę Marsa

„Czerwony samochód dla czerwonej planety” – takim hasłem firma SpaceX należąca do miliardera Elona Muska opatrzyła najnowszy pomysł wizjonera. Należący do pierwszej dziesiątki najbogatszych ludzi na planecie Musk zamierza wysłać produkowane przez siebie auto elektryczne na orbitę innej planety, a konkretnie Marsa. Co ciekawe, biznesmen ma dla tego pomysłu gotowe uzasadnienie.

Jak pisze na swoim koncie na Instagramie, testowe loty nowych rakiet zwykle polegają na przewożeniu pewnych ładunków. Najczęściej są to betonowe lub stalowe bloki, co – jak przyznaje Elon Musk – jest niesamowicie nudne. „Oczywiście wszystko co nudne jest też beznadziejne – zwłaszcza korporacje – dlatego zdecydowaliśmy się wysłać coś niezwykłego, coś co wywołuje w nas uczucia.

Z dalszej części wiadomości dowiadujemy się, że wspomnianym ładunkiem będzie prawdziwy samochód Tesla Roadster. Trzeba przyznać, że na dołączonych zdjęciach ta maszyna prezentuje się naprawdę dobrze. Wydaje się więc, że w przypadku ewentualnego przejęcia rakiety przez obcą cywilizację nie powinno być wstydu.