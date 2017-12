Rekordowe tłumy na urodzinach cesarza Japonii. Ostatnia taka uroczystość przed abdykacją

Według tokijskich władz w uroczystości wzięło udział ponad 52 tysiące osób i były to najtłumniej obchodzone urodziny w czasie 29-letniego panowania Akihito. Urodziny cesarza są świętem narodowym Japonii. Choć nie ma on władzy politycznej, to darzony jest ogromnym szacunkiem.

Cesarz abdykuje 30 kwietnia 2019 roku, kiedy osiągnie wiek 85 lat. Następnego dnia odbędzie koronacja jego najstarszego syna, księcia Naruhito. Będzie to pierwsza abdykacja cesarza Japonii ponad 200 lat. Następuje ona w drodze wyjątku i na prośbę cesarza motywowaną jego wiekiem i stanem zdrowia. Akihito przeszedł operację serca i terapię z powodu raka prostaty.