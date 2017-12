Ważne przesłanie papieża Franciszka. „Miliony ludzi uciekają, tak jak Józef i Maryja”

Ojciec Święty wygłosił homilię w Bazylice Świętego Piotra w Wigilię Bożego Narodzenia. Papież w swoim przesłaniu do wiernych mówił m.in. o uchodźcach, których porównał do Maryi i Józefa. Opowiedział historię biblijną, w jaki sposób musieli podróżować z Nazaretu do Betlejem, ale nie znaleźli żadnego miejsca na pobyt. Wielu migrantów, jak powiedział papież, było zmuszonych do ucieczki przed przywódcami, którzy „nie widzą problemu z przelewaniem niewinnej krwi”.

– Widzimy ślady milionów osób, które same nie decydują się wyjechać, ale zostają wypędzone i są zmuszone zostawić swoich bliskich – mówił papież Franciszek. – Nasza wiara wymaga, aby cudzoziemcy byli wszędzie mile widziani – dodał.

To nie pierwszy raz, kiedy obecny papież stanął w obronie migrantów. BBC podkreśla, że problem związany z uchodźcami stał się nawet motywem przewodnim pontyfikatu Franciszka. 24 grudnia na profilu Ojca Świętego na Twitterze pojawił się wpis nawiązujący do świąt Bożego Narodzenia.

„Kontemplując Dziecię Jezus, pokorną i nieskończoną miłość, powiedzmy Mu po prostu: »Dziękuję, ponieważ uczyniłeś to wszystko dla mnie«”.