Papież Franciszek w orędziu apeluje o pokój dla Jerozolimy i całej Ziemi Świętej

Ojciec Święty wskazał na „rosnące napięcia” między Izraelczykami i Palestyńczykami. Apelował o „wynegocjowanie rozwiązania, które pozwoliłoby na pokojowe współistnienie dwóch państw”. BBC przypomina, że prezydent USA Donald Trump ogłosił niedawno, że Stany Zjednoczone uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Ten kontrowersyjny ruch wywołał potępienie w świecie muzułmańskim.

– W ten świąteczny dzień prośmy Pana o pokój dla Jerozolimy i całej Ziemi Świętej – mówił papież. – Módlmy się, aby wola wznowienia dialogu przeważyła między stronami i aby ostatecznie udało się wypracować rozwiązanie drogą negocjacji, które umożliwi pokojowe współistnienie dwóch państw w ramach wzajemnie uzgodnionych i uznanych międzynarodowo granic – dodał.

Papież: Miliony ludzi uciekają, tak jak Józef i Maryja

Papież Franciszek podczas pasterki w Watykanie apelował, by nie ignorować losu milionów imigrantów. Ojciec Święty wygłosił homilię w Bazylice Świętego Piotra w Wigilię Bożego Narodzenia. Papież w swoim przesłaniu do wiernych mówił m.in. o uchodźcach, których porównał do Maryi i Józefa. Opowiedział historię biblijną, w jaki sposób musieli podróżować z Nazaretu do Betlejem, ale nie znaleźli żadnego miejsca na pobyt. Wielu migrantów, jak powiedział papież, było zmuszonych do ucieczki przed przywódcami, którzy „nie widzą problemu z przelewaniem niewinnej krwi”.