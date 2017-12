17-latek zabił rodziców swojej dziewczyny, bo nie chcieli, aby spotykała się z neonazistą

„Washington Post” opisał rodzinny dramat, do którego doszło w stanie Virginia w Stanach Zjednoczonych. 16-latka od kilku tygodni spotykała się z 17-letnim chłopakiem. Według dziennikarzy rodzice nie akceptowali tego związku. 48-letni Scott Fricker oraz 43-letnia Buckley Kuhn-Fisher odkryli bowiem, że wybranek ich córki jest neonazistą. Chłopak publikował w internecie wpisy, w których wychwalał działalność Adolfa Hitlera, a także nawoływał do nienawiści wobec Żydów.

Zaniepokojona matka nastolatki napisała również list do dyrekcji szkoły, aby nauczyciele przyjrzeli się zachowaniu 17-latka. Rodzice nakłaniali także swoją córkę do tego, aby zerwała z mężczyzną. Jak podaje „Washington Post” , nastolatek w ramach odwetu miał wedrzeć się do rodzinnego domu swojej dziewczyny, a następnie zastrzelić jej rodziców. Chwilę później 17-latek postrzelił również siebie.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy była to próba samobójstwa czy jedynie sposób na odciągnięcie uwagi policji. 17-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Rodzice nastolatki zmarli na miejscu. Śledczy zajmujący się wyjaśnieniem tej sprawy podkreślają również, że nie wiadomo, czy w chwili popełnienia przestępstwa 16-latka była w domu.