Polak otrzymał zgodę SBU na pełnienie funkcji szefa ważnej ukraińskiej spółki

Ukrtranshaz wchodzi w skład największego ukraińskiego przedsiębiorstwa sektora paliwowo-energetycznego. Zajmuje się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, organizacją wierceń, transportem, przetwórstwem i magazynowaniem węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz dostarczaniem gazu końcowym użytkownikom.



Agencja Interfax-Ukraina poinformowała, że SBU wyraziła zgodę na objęcie przez Polaka stanowiska prezesa państwowej spółki. Umowa o współpracy ma zostać podpisana jeszcze w tym tygodniu. Naftogaz zatwierdził Stańczaka na stanowisku prezesa Ukrtranshazu w sierpniu 2017 roku, ale SBU nie wydała wówczas dokumentów niezbędnych do jego przystąpienia do urzędu. Polski menadżer nie został dopuszczony do tajemnic państwowych. W listopadzie Naftogaz przeniósł Stańczaka na stanowisko wiceprezesa Ukrtranshazu i członka zarządu rady nadzorczej.

Paweł Stańczak był wcześniej związany z PGNiG. Odpowiadał m.in za utworzenie polskiego operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A. Pełnił także funkcję dyrektora technicznego PGNiG Technologie S.A. i nadzorował m.in. projektowanie i budowę nowych gazociągów.