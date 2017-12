W wieku 33 lat ważyła 19 kg. Rodzice zagłodzili córkę i mieszkali z jej zwłokami

Policja prefekturalna z Osaki poinformowała, że zwłoki 33-letniej Airi Kakimoto zostały znalezione w sobotę 23 grudnia. Kobieta była ekstremalnie wychudzona – przy wzroście 145 centymetrów ważyła 19 kilogramów. Jej rodzice – 55-letni Yasutaka Kakimoto i 53-letnia Yukari Kakimoto zeznali, że karmili córkę tylko raz dziennie. Kobieta żyła zamknięta przez 15 lat w pomieszczeniu o powierzchni 3 metrów kwadratowych. – Nasza córka była chora psychicznie, a wieku 16-17 lat stała się agresywna, więc od tamtej pory trzymaliśmy ją w zamknięciu – tłumaczyli jej rodzice, których słowa przywołuje agencja Reutera.

Policja podaje, że rodzice 33-latki przetrzymywali ją w specjalnie dobudowanym pokoju wyposażonym w kamerę. Drzwi do pomieszczenia były otwierane tylko od zewnątrz i prowadziły do domu, nie było ono ogrzewane. W całym budynku znajdowało się co najmniej 10 kamer monitoringu, a posesja była odgrodzona od sąsiedztwa 2-metrowym płotem.

Kobieta zmarła najprawdopodobniej 18 grudnia, ale rodzice zgłosili jej śmierć dopiero w minioną sobotę. – Chcieliśmy być z naszą córką. Była taka „słodka” – tłumaczyli. Para została aresztowana i oskarżona o znieważenie zwłok. Na razie nie wiadomo, jakie ostatecznie usłyszy zarzuty. Reuters podkreśla, że mimo pewnych zmian w świadomości Japończyków, osoby niepełnosprawne i chore psychicznie są nadal stygmatyzowane i uznawane za gorsze, co odbija się też na ich rodzinach.