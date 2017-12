Krwawy zamach w pobliżu meczetu i redakcji agencji prasowej. Dziesiątki ofiar

Do eksplozji doszło w w czwartek 28 grudnia nad ranem, w zachodniej części Kabulu w Afganistanie. Przedstawiciel Departamentu Spraw Wewnętrznych Nasrat Rahimi powiedział w rozmowie z Agence France-Presse, że celem ataku było centrum kulturalne Tabayan, gdzie odbywała się uroczystość z okazji 38. rocznicy sowieckiej inwazji na Afganistan Z relacji BBC wynika, że po pierwszym wybuchu nastąpiły jeszcze dwie inne eksplozje. Na materiałach publikowanych w mediach społecznościowych widać ofiary leżące na dziedzińcu. Wstępnie wiadomo, że zginęło co najmniej 40 osób zginęło, a 30 zostało rannych. Do tej pory żadna organizacja terrorystyczna nie przyznała się do ataków.

Więcej informacji na temat wybuchów w stolicy Afganistanu podaje Reuters. Celem ataku oprócz centrum kulturalnego było biuro agencji prasowej Afghan Voice. BBC przypomina, że w październiku co najmniej 39 osób zginęło w wyniku ataku na meczet należący do mniejszości szyickiej.