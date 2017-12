Tajemnicze zaginięcie kobiety. Widziano ją, jak w Wigilię wchodzi do morza

W niedzielę 24 grudnia około 3 nad ranem służby otrzymały zgłoszenie o kobiecie, którą widziano, jak schodzi do wody i znika w pobliżu molo na Isle of Wight. "The Independent" podaje, że rzecznik straży przybrzeżnej wyraził przekonanie, że incydent rzeczywiście miał miejsce. – Była osoba, która weszła do wody w pobliżu molo Sandown na wyspie Wight około 3 nad ranem w niedzielę – stwierdził, informując o podjętych przez służby działaniach.

Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą z wykorzystaniem helikoptera, dwóch łodzi i dwóch ekip ratunkowych. Wysiłki służb nie przyniosły jednak żadnego efektu – nie natrafiono na ślad tajemniczej kobiety. Co więcej, do tej pory nikt nie zgłosił zaginięcia.

Straż przybrzeżna jest jednak przekonana, że kobieta rzeczywiście znalazła się w wodzie. Wobec braku jakichkolwiek szczegółów ciężko jednak stwierdzić, co stało się potem. – Nie wiemy, co się wydarzyło, czy ta osoba zawróciła, czy zdarzyło się coś gorszego. Wiemy jednak, że zniknęła w wodzie – podkreślił cytowany przez "The Independent" rzecznik Maritime and Coastguard Agency