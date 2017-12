W Petersburgu spadł niebieski śnieg. Jak wyjaśnią to władze?

Galeria:

W Petersburgu spadł niebieski śnieg

Jak podaje agencja TASS, zaniepokojeni petersburżanie natychmiast zawiadomili służby, a przedstawiciele rosyjskiego Rosprirodnadzoru, czyli służby zajmującej się ochroną środowiska, zebrali próbki. „Powodem interwencji były skargi mieszkańców na niebieski śnieg, którym pokryte były chodniki i inne powierzchnie” – poinformowano w komunikacie prasowym.

Przybyli na miejsce eksperci potwierdzili, że „śnieg miał kolor jasnoniebieski, a miejscami, na przykład na przylegającym do budynku chodniku, barwa podchodziła pod fioletową”. Na razie władze nie chcą się wypowiadać na temat przyczyn niezwykłego zjawiska, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia ekspertyz. Stwierdzili jednak, że „już teraz można zapewnić, że to lokalne zdarzenie, niezwiązane z zanieczyszczeniem atmosfery”.

Mieszkańcy, których słowa przytacza portal Lenta.ru, są przekonani, że niebieskie zabarwienie opadów ma związek z działalnością pobliskiego instytutu chemiczno-farmaceutycznego. Z niebieskim śniegiem w 2015 roku mieli do czynienia mieszkańcy Czelabińska. Wówczas przyczyną miała być rozpylona przez wentylację niebieska farba do jajek, pochodząca z pobliskiej fabryki.