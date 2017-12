Wszyscy wiedzą jak skończył Titanic, mało kto widział jak powstawał. Zobaczcie unikatowe zdjęcia

Galeria:

Budowa okrętu Titanic

Titanic był jednym z trzech liniowców klasy Olympic, należących do towarzystwa okrętowego White Star Line. Siostrzanymi jednostkami liniowca były okręty pasażerskie RMS Olympic oraz HMHS Britannic. Na pomysł zbudowania potężnych statków wpadł dyrektor White Star Line podczas spotkania z prezesem rady nadzorczej stoczni Harland and Wolff w Belfaście. Towarzystwo okrętowe chciało dysponować liniowcami stanowiącymi konkurencję dla przedsiębiorstwa żeglugowego Cunard, dysponującego najszybszymi statkami.

Okręt był jedną z najbardziej luksusowych jednostek. Pasażerowie mieli na pokładzie do dyspozycji restauracje, kawiarnie, pływalnię, siłownię, salon fryzjerski, salony, klub dyskusyjny, bibliotekę oraz czytelnię. Pokoje pierwszej klasy były urządzone w rozmaitych stylach, głównie barokowym i klasycystycznym. Na najwyższym pokładzie mieściła się strefa spacerowa i salony wypoczynkowe. Niżej umieszczono apartamenty pierwszej i drugiej klasy, jadalnie, pokoje klasy trzeciej oraz pomieszczenia załogi. Na dnie statku mieściły się kotłownie, maszynownie i ładownie.

Budowę Titanica rozpoczęto w 1909 roku. Głównym projektantem okrętu został Thomas Andrews ze stoczni Harland and Wolff. Liniowiec udało się zwodować w maju 1911 roku, zaś oddano go do użytku w kwietniu 1912 roku. Kapitanem został Edward John Smith. Niestety Titanicowi dane było pływać tylko kilka dni. Podczas rejsu w kierunku Nowego Jorku okręt zderzył się z górą lodową 15 kwietnia. Spowodowało to zatonięcie jednego z największych statków na świecie. Nie wiadomo dokładnie ile osób zginęło w wyniku katastrofy. Spośród około 2228 pasażerów i członków załogi mogło umrzeć 1500 ludzi.

Wrak statku został odnaleziony dopiero w 1985 roku. Wnętrze udało się zbadać w połowie lat 90-tych, dzięki wykorzystaniu zdalnie sterowanych robotów. Siostrzana jednostka Titanica o nazwie Olympic pływała do 1935 roku. Britannic został okrętem wojskowym i zatonął w 1916 roku podczas I wojny światowej.